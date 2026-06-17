熊本市で進む庁舎の建て替え計画で、概算総事業費が、最大で約1230億円と、当初の倍近い想定となっています。なぜ、金額が膨れ上がったのか？内訳が明らかになりました。熊本市は、本庁舎をNTT桜町ビルの敷地に、中央区役所を花畑町別館跡地に建て替える計画です。 2年前に公表した基本構想では、概算の総事業費は616億円＋αでしたが、今から5日前…。「最大1230億円に増加」大西市長が示したのは、これまでの約2倍にあたる