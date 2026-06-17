所有権争いが起きていた那覇市有地を巡り、当時の市議会議長久高友弘受刑者（77）＝収賄罪で実刑確定＝と共謀して不動産業者らから4500万円を受け取ったとして、収賄罪に問われた女性被告（73）の判決で、那覇地裁（小畑和彦裁判長）は17日「収賄の故意は認められない」として、無罪を言い渡した。検察側は懲役2年6月と追徴金4500万円を求刑していた。女性は土地購入を望む不動産業者らから、久高受刑者と共謀して現金4500万