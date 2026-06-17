【北京共同】中国人民銀行（中央銀行）は17日、他国の中央銀行が保有する中国国債などの債券を担保に、人民元資金の供給を受けられるようにする制度を設けると発表した。外国による元建て資産の保有を促し、元の国際化を加速する狙いがある。決済通貨として圧倒的な地位を持つ米ドルへの依存を減らす取り組みの一環で、他国の通貨当局や政府系ファンド、国際金融機関も対象とした。人民銀はまた、香港など中国本土以外で取引