カンボジアを拠点とする特殊詐欺事件で、日本人詐欺グループの「オーナー」として愛知県警が１６日に逮捕した男が、カンボジア国内外の複数の海外拠点で詐欺グループを運営していた疑いがあることが県警幹部への取材でわかった。県警が資金の流れや組織の実態を調べている。逮捕されたのは、住所不詳、自称会社役員佐々木裕介容疑者（３８）。県警幹部によると、佐々木容疑者はタイに生活拠点を置きながら、カンボジアのほか