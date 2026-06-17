ラグビーリーグワン1部で初優勝した神戸は17日、神戸市内の東遊園地で優勝報告会を開いた。優勝トロフィーが掲げられた中、午後6時からのイベントに650人のファンが集結。6月10日に発表された日本代表に名を連ねたSH上村樹輝、WTB植田和磨、FB上ノ坊駿介も参加した。上村と上ノ坊は初選出。今季途中から定位置をつかんだ上村は「子供の頃からの夢の一つだったので。名前があった時に感動しました」と代表入りを知った瞬間を