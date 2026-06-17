５月２４日のオークスでジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）に騎乗し、ＪＲＡ女性騎手初のＧ１制覇を達成した今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝が６月１７日、名古屋競馬のＪＲＡ交流競走「名古屋ＣＣピーチ賞」で１番人気ブルームザスマイル（牝３歳、栗東・鈴木孝志厩舎、父サンダースノー）に騎乗して１着。オークス以来の勝利を飾った。レースでは１番枠から好スタートを切ると、早々とハ