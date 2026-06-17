女性2人の承諾の得て、殺害した罪に問われている男の論告弁論が17日、さいたま地裁で行われた。法廷で新たに語られたこととは何か。被告「事件後は殺人衝動が落ち着いた」髪の毛を後ろで結び、もの静かな表情でまっすぐ前を見つめる男。2015年と2018年に、横浜市の女性（当時22）と茨城県の女性（当時21）の承諾を得たうえで殺害した罪などに問われているのは、斎藤純被告（32）だ。4月に行われた被告人質問で斎藤被告は「小さい頃