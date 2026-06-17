車を維持するうえで、エンジンオイルの交換は欠かせないメンテナンスの一つです。 とはいえ、交換の目安は車の種類や乗り方によって変わるため、「まだ大丈夫なのか」「早めに交換すべきなのか」と迷う人もいるでしょう。交換回数が増えれば費用もかかるため、家計とのバランスも気になるところです。 そこで本記事では、オイル交換の適切な時期と費用面から見た判断のポイントについて解説します。 オイル