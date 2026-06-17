マイホームの購入に向けて、より条件の良い職場へ転職を決断する人は少なくありません。無事に収入も100万円増え、勤続年数も1年以上と住宅ローンの融資条件を満たしているはずなのに、金融機関が住宅融資を認めてくれないのはなぜでしょうか。 本記事では、審査の裏側にある見落としがちな評価基準と、次の審査に向けた具体的な対策を解説します。 年収500万円（100万円アップ後）の返済負担率は安全