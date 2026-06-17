メ～テレ（名古屋テレビ） 17日早く、岐阜県御嵩町のリサイクル工場で火事があり、発生から約12時間後に、ようやく鎮火に至りました。 警察によりますと午前5時ごろ、御嵩町御嵩のリサイクル工場から、「敷地内で黒煙が上がっている」と119番通報がありました。 消防車やヘリコプターなどが出動し、発生から約12時間後に鎮火に至りましたが鉄筋平屋建ての工場およそ7700平方メートルが焼けました。