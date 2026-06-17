【モデルプレス＝2026/06/17】モデルのモーガン茉愛羅（28）が6月17日、自身のInstagramを更新。第2子を出産したことを発表した。【写真】43歳人気俳優の美人妻、生まれたばかりの第2子の姿◆モーガン茉愛羅、出産報告モーガンは「先日、無事に新しい命を迎えることができました」と報告。「母子ともに健康に過ごしております」と体調について触れ、「我が子を抱きながら、改めて命の尊さを感じています」と喜びをつづった。「妊娠