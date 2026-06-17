ドラマ『SHOGUN 将軍』で脚光を浴び、公開中の主演映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』で再び世界の舞台に。グローバルに注目を集める穂志もえかさんの意外なる心のうち。米国制作のドラマ『SHOGUN 将軍』での静かで豊かな表現力と凛とした姿が世界を魅了した穂志もえかさん。この夏は、賀来賢人さんプロデュース、デイヴ・ボイル監督という『忍びの家 House of Ninjas』コンビによるホラー映画『Never After Dark／ネ