サッカーＷ杯日本代表の１次リーグ第２戦となるチュニジア代表戦が２０日、メキシコ・モンテレイで行われる。日本時間２１日午後１時キックオフ。当日は午前中から日本テレビが生中継する。解説は初戦に続き、日本戦スペシャルアンバサダーの本田圭佑。実況は山本紘之アナウンサー（３７）。実は日本代表ＤＦ長友佑都（３９）の明治大学サッカー部の２学年後輩という経歴の持ち主。柏レイソルＵ−１８に所属し、明大（政治経済