ガラスの壁を突き破って、店内に入ってきた車。店の中にあった棚や冷蔵庫はなぎ倒され、衝撃により商品があたりに散乱しています。アメリカ・ユタ州で、未明のコンビニに車が突っ込む事故が発生。店の外から捉えられた映像を見ると、ゆっくり動きだした車が、急激にスピードを上げて、突っ込んでいるのが分かります。店内にいた客は、あまりの事態に慌てて店の奥に避難。すると、いったんは止まった車が、突き破った壁を巻き込みな