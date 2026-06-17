「阪神−楽天」（１７日、甲子園球場）楽天の先発・前田健太投手は５回４安打２失点でリードを許して降板。６度目の登板でもＮＰＢ復帰初＆移籍後初勝利を逃した。二回に大山に先制２ランを浴びたが、三回は三者凡退。四、五回は走者を背負いながらも無失点投球だった。ＡＢＣ「スーパーベースボール虎バン主義。阪神×楽天」で解説した阪神前監督の岡田彰布オーナー付顧問は、前田に対して「（球速は）１５１まで出て