13日から国賓としてオランダを公式訪問されている天皇皇后両陛下は17日、歓迎式典に臨まれた。アレクサンダー国王の提案で、歓迎のために集まった日本人学校の子どもたちとともに記念撮影するサプライズもあった。子供たちと“予定外”の記念撮影もオランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は17日、アムステルダムで国賓としての最初の公式行事である歓迎式典に臨まれた。式典の開始、1時間前には…。フジテレビ 宮崎千歳・宮内庁キャ