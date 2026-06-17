歌手・渥美二郎が１７日、都内で、主宰する震災チャリティーコンサート「人仁の会」を角川博らと行った。全２８曲の熱唱で、約４００人の観客を沸かせた。阪神・淡路大震災の被災者救済を目的に発足した２８回目の公演。渥美は「１年に１回必ずあるけど、その日は必ず休めない。それが何年も続いて、自分の健康維持に役立ってる気がする」と吐露。「とにかく健康維持しながらずっと続けたい」と継続へ力を込めた。日常での健