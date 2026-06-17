5月9日、肺炎のため86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの告別式が、17日午前、都内で営まれ、親交のあった著名人らが参列しました。自身が運転する車で斎場に姿を見せたのは明石家さんま(70)さんだ。玉緒さんと数々のバラエティー番組で共演し、その愛嬌あふれるキャラクターを愛していた。「さんまのスーパーからくりTV」での軽妙な掛け合いは、お茶の間の人気を集めた。さんまさんは“芸人たるもの人前で泣かない”という信条を