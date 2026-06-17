神奈川・横浜市に近隣住民も正体を知らない“謎の木”がたっています。立派な街路樹…ではありません。触ると、木ではなくコンクリートのようなものでできているのがわかります。なぜか歩道のど真ん中にたつ、木のふりをした人工物。歩行者は避けて歩くしかありません。近くで働く人や近隣住民からは「（Q.邪魔だなって思ったことは？）いつもそれは考えてます。散歩してるので、なぜここにこれがあるのか」「（Q.これが何か知って