ソフトバンクの王貞治会長（８６）と日本ハムＣＢＯの栗山英樹氏（６５）が１７日、都内で「野球の未来を考える議員連盟」の総会に出席し、エクスパンション（球団拡張）の必要性を訴えた。超党派の議員を前に野球界の現状を説明していた栗山氏が口を開いた。「本当に野球の面白さを伝えるために、（王）会長もそうなんですけど、一番大きな手段はエクスパンションじゃないかと思っています。今の日本の経済の中では１２球団