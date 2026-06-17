Afternoon Tea TEAROOMに、みずみずしい白桃を主役にした夏限定メニューが登場します。2026年6月25日より順次発売される新作スイーツやドリンクは、白桃の華やかな香りと爽やかな味わいを楽しめるラインアップ。さらに、人気フレーバー「シャルドネダージリン」をアレンジした新作ティーが揃う「夏のティーフェス」も開催されます。暑い季節にぴったりの贅沢なティータイムを楽し