武道キャスタースタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは、すっきりと晴れましたね。平島気象予報士日差しも強かったです。そんな中、風を求めて、氷見市に行ってきました。訪れたのは、氷見市日名田地区にある農園「フローリアひなた」です。青空が広がる中、いま鮮やかな紫色のラベンダーが見頃を迎えています。武道キャスター画面からも爽やかな香りが漂ってきそうですね。ここは以前、見事なシ