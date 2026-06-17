5月、熊本・玉東町で発生した盗難事件。農作物を入れるコンテナ約800個が盗まれました。被害額は100万円ほど。さらに、思いがけない問題が。被害にあったヤマト青果・狩野勝次代表取締役：なくなった分を注文しても、現在、製造ができない。プラスチックの原料・ナフサの供給が不安定なことから、新たに製造されず埋め合わせできずにいたのです。被害にあったヤマト青果・狩野勝次代表取締役：（盗んだ犯人が）警察に出頭し、物品