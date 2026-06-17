中京テレビの入社2年目・吉澤陽菜アナウンサーが、17日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』2時間スペシャル（後7：00）に出演。自身の実家を紹介し、共演者を驚かせた。【写真】“実家＝銀座”を告白…中京テレビ2年目アナの収録後の様子この日は「全国ご当地アナウンサー大賞」で若手からベテランまで同局系ご当地アナウンサー39人がスタジオに集った。そのなかで「高級肉で育てられたアナウンサー」と冠さ