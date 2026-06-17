大相撲パリ公演に参加した横綱豊昇龍、八角理事長（元横綱北勝海）らが１７日、東京・羽田空港着の航空機で帰国した。小結高安（３６）＝田子ノ浦＝は、同行していた妻で演歌歌手の杜このみ（３６）と一緒に到着ゲートから姿を見せた。現地１３、１４日に行われた公演。高安は「有意義な巡業でした。熱狂的なファンが多かったですし、とてもやりがいのあるトーナメント戦でした」と振り返った。杜の公式インスタグラムでは、