梅雨前線の影響で17日夜から関東地方でも雨が予想される一方、16日にかけて記録的な大雨となった沖縄本島。北中城村を走る車のドライブレコーダーが、土砂崩れの瞬間を捉えました。斜面が木と共に崩れ、その下で動く重機に覆いかぶさっているように見えます。現場は企業の作業場でした。目撃した作業員：パラパラと小粒が落ちてきたから怪しいなと思って、みんなを避難させたあとに落ちている状況。「ドーン」と大きい地震みたいな