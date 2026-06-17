フランスで開かれているG7サミットの共同声明の原案が判明しました。高市総理のエネルギーや重要鉱物に関する提案も盛り込まれています。G7サミットはきょう閉幕し、分野別の共同声明が発表される予定です。この中で、エネルギー安全保障に関する共同声明の原案には、世界の原油市場の安定化に向け、▼石油輸入国に対し、90日分を目標に石油備蓄制度を構築するよう奨励することのほか、▼産油国と消費国の緊密な協調や、▼日本が主