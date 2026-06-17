サッカーのスペイン1部リーグ、レアル・マドリードは17日、マンチェスター・シティー（イングランド）でプレーしたポルトガル代表のベルナルドシルバが加入すると発表した。2028年6月30日までの2年契約。ベルナルドシルバはマンチェスターCに在籍した9年間で、6度のプレミアリーグ優勝や1度の欧州チャンピオンズリーグ制覇などに貢献した。（共同）