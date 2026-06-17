１７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は前日比４９７円７５銭高の６万９９０２円２５銭となり、３日連続で最高値を更新した。前日に続いて取引時間中に一時７万円台をつけたが、終了間際の売り注文に押され、終値の７万円突破は持ち越しとなった。米国とイランの戦闘終結に向けた覚書の内容が伝わり、原油先物価格が一時１バレル＝７６ドル台と約３か月ぶりの安値水準となったことが好感され、幅広い銘柄が