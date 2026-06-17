◇ファーム公式戦ソフトバンク―オリックス（2026年6月17日タマスタ筑後）2軍調整中のソフトバンク・松本晴投手（25）が、オリックスとのファーム公式戦で先発登板。5回77球2安打無失点、7奪三振だった。「感じは良かったです。自分のやりたいこともできたので。僕的にはすごく良いゲームだったと思います」初回、先頭の遠藤に左前打を許してからは15人連続でアウトに仕留めた。2―0の5回、8番・三方に直球を左前に運