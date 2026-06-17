ゆっくり車から降り警察署に入る女と、何かを話しながら車に乗り込む女。詐欺などの疑いで逮捕された娘の渡辺久乃容疑者（44）と母親の佐藤孝子容疑者（78）です。親子は2024年、東京・江戸川区にある質店に偽物のエルメスのバッグ8点を預け、現金1400万円をだまし取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、まず、娘の渡辺容疑者が中国から偽物のエルメスのバッグばかりを入手。その度に、母親の佐藤容疑者が質店に持ち込