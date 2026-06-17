All About ニュース編集部では、2026年6月3日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、イメージよりも高身長だった「50代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：沢村一樹／44票爽やかでスマートなイメージのある沢村一樹さん。もちろんスタイルが良いことは広く知られていますが、実際の「184cm」という具体的な数値を聞くと