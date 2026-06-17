夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、九州・沖縄地方にお住まいの40代女性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：みみとも年代性別：40代女性同居家族構成：本人のみ住まいの地域：九州・沖縄地方職種：公務員・自治体勤務業種：総務雇用形態：公務員（正規職員）勤務年数：10年以上年収：600万円現預金：800万円、リスク資産：100万円「夏ボー