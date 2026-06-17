北京経済技術開発区（北京亦荘）にある領益智造北京エンボディドAIスーパー工場では、1台のロボットがロープを装着した状態で、作業員の補助を受けながら10メートルの通路を往復歩行し、出荷前の完成機テストを受けていた。中国新聞網が伝えた。人型ロボット業界は「試作機は多いが量産が難しい」という課題に直面している。運営ディレクターの汪達艦（ワン・ダージエン）氏は、「北京・天津・河北地域初のエンボディドAIスーパー