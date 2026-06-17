会社員のAさんは、実家に住む70代の母親の物忘れが気になっています。同じことを何度も尋ねてきたり、物の置き場所を頻繁に忘れたりする様子が目立つようになりました。【漫画】「おかえり、お母さん」に12万人が涙記憶は輝いていた子育て真っ盛りのころしかし当人である母親は年齢のせいだと気にとめておらず、Aさんも母親と同じく加齢によるものかもと思っています。このことをAさんは会社の同僚に話すと、同僚は真剣な顔をし