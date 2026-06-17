今年で32回目となる「砂漠化および干ばつと闘う国際デー」（6月17日）を前に、中国-中央アジア砂漠化防止対処協力ハイレベル会議が寧夏ホイ族自治区銀川市で開催されました。 会議では、国内外の100人余りの代表者が、砂漠化防止や水土流失管理、アルカリ土壌の改良などの議題を巡って学習と討論を行いました。代表団はムウス砂地の管理の成果を実地見学し、太陽光発電による砂地対処や節水かんがいなどの生態管理プロジェクトを視