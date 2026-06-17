疑似MT体験も備えた新世代モデル2026年6月現在、電動化をめぐる競争は欧州市場を中心にさらに激しさを増しています。各メーカーが航続性能や充電環境、走行体験の磨き込みに力を入れるなか、プレミアムブランドに求められる基準も一段と高くなりました。そうした流れのなかで、レクサスは2026年2月に、フル電動プレミアムSUV「RZ」の大幅改良モデルをドイツで発表しました。【画像】超いいじゃん！ これがレクサス「新・高級ス