MON7Aが、4thシングル「FLASH BLUE」を7月7日に配信リリースする。 （関連：MON7A、“本当の自分”で届けた深い愛情SEKAI NO OWARIらのカバーから未発表曲まで披露した初ライブハウスツアー） 今作は、4月に行われた全国5大都市を回る初のツアー『MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026 “B→DASH!!”』で披露された、自身初の夏曲。眩しく過ぎていく一瞬のきらめきを鮮やかに焼き付ける、夏の衝動をかき立