羽田空港第3ターミナル直結の複合施設“羽田エアポートガーデン”は、7月3日（金）〜8月2日（日）の期間、テレビアニメ『呪術廻戦』5周年を記念したコラボイベントを開催する。【写真】ファン必見のコラボグッズが登場！イベントの詳細■1日中楽しめる内容今回開催される「アニメ『呪術廻戦』5周年×羽田エアポートガーデン」は、“空港”がテーマの新規描き下ろしイラストを使ったポップアップストアやキッチンカーなどが楽