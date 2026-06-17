17日、広島市東区の牛田地区で17日、住民が紙芝居と踊りで地域の歴史や文化を伝える活動を行いました。 住民グループが題材にしているのは、地域に伝わる昔話をもとにした「一本木の鼻のおどり」。 遠くからでも見やすいよう、縦およそ90センチ、横およそ1メートル30センチの「ジャンボ紙芝居」を制作しました。 「できあがった作品はこれですが、実際は畳一枚ほどの大きさになります」と、牛田の歴史と文化を生