今月は「牛乳月間」です。県内の酪農家らが17日、横田美香知事を訪れ、牛乳の消費拡大を呼びかけました。 知事が手にしたのは県内産の牛乳。試飲すると「おいしいです！」と笑顔を見せました。 訪問したのは、県内の酪農家でつくる「広島県牛乳普及協会」のメンバーで、牛乳の魅力や継続的な消費の大切さをPRしました。 牛乳は体内に水分を保つ力が高く、熱中症予防にも役立つ飲み物とされています。 広島県牛乳普及