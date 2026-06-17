広島市安佐南区伴西の県道で、今月クマとみられる動物が道路を横断する様子が撮影されていたことが分かりました。 映像は、安佐南区に住む女性が、6月15日午後8時45分ごろ、実家に向かう途中にドライブレコーダーで記録したものです。 道路脇のガードレールの下から体長およそ1メートルの黒いクマが姿を現し、そのまま道路を横断して走り去ったということです。 撮影した女性は「いきなり現れ