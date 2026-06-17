府中市から世界に挑む中学生女子ゴルファーを紹介します。14歳の彼女ですが、武器はドライバーの飛距離です。7月、アメリカで開催される世界大会出場を控えたゴルフ少女を取材しました。府中市に住むアマチュアゴルファー、寺岡 虹（こう）さん、中学3年生です。前髪が気になってしょうがないお年ごろ。しかし、ドライバーの飛距離はというと、そのボールは練習場の天井ネットに当たります。■