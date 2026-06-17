17niti 17日、新人警察官の家族に仕事内容への理解を深めてもらおうと、県警察学校で初めてとなるイベント「家族感謝デー」が開かれました。 県警察学校で初めて開催された「家族感謝デー」には、この春に採用された新人警察官65人とその家族が参加しました。 会場では、警察官として必要な規律や連携を学ぶ集団行動の訓練が公開され、家族が真剣な表情で見守る姿が見られました。また、鑑識の授業では新人警察