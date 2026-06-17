長期金利が2.8％前後まで上昇する中、日銀が政策金利を引き上げました。31年ぶりの高水準となる今回の決定は、住宅ローンなど私たちの生活にも影響を与えそうです。 日銀は6月16日、金融政策決定会合を開き、政策金利を1％程度に引き上げることを決定しました。これは1995年以来、31年ぶりの高い水準です。 今回の利上げの背景には、物価上昇の抑制があります。金利を引き上げることで食料品などの価格高騰に歯止めをか