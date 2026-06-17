連日、熱戦が続くサッカーのワールドカップ。遠く離れた世界の舞台で、広島の企業が生んだあの道具が大きな役割を果たしています。4年に1度のサッカーの祭典、FIFAワールドカップで円滑に試合を進めるため鳴り響く笛の音。スポーツ用品の開発などを行う広島の企業から生まれたものです。■モルテン スポーツ用品事業 技術開発統括部増田 直樹 さん「モルテン製の『バルキーン』で