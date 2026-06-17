銅の価格上昇によるものとみられます。岩国市は市内にある市営住宅と県営住宅の水道メーター45個が盗まれ、岩国警察署に被害届を提出しました。岩国市によりますと15日の午前9時過ぎ岩国市平田の市営住宅で水道の使用開始作業を行っていた職員が水道メーターが取り外されていることに気付いたということです。その後、同じ団地内の市営住宅と県営住宅を調査した結果あわせて14棟から45個の水道メー