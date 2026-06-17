◇交流戦阪神―楽天（2026年6月17日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の楽天戦でABCテレビの中継ゲストを務めた。この日に吉井新監督の就任を発表して、出直しの新体制を整えた楽天だが、阪神戦での拙攻に「勝てない原因はここにあるんや」と岡田顧問は打線をつなげる工夫が不足していると強調した。象徴的なのは2点を追う5回の攻撃。1死一塁からベテランの浅村が逆方向に右前打を打ち、一、三塁とチ