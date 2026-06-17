ラグビーリーグワン1部で初優勝した神戸は17日、神戸市内の東遊園地で優勝報告会を開いた。優勝トロフィーが掲げられた中、午後6時からのイベントに650人のファンが集結。共同主将を務めたSO李承信やチーム最年長で40歳の元日本代表PR山下裕史ら8選手が参加した。東京ベイとのプレーオフ決勝で1ゴール5PGを全て成功させて17得点を挙げた李は「実は…」と裏話を披露。「ウオーミングアップで全部外していた。左にそれていたの