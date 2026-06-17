女優の森川葵（31）が17日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日ショットを公開した。「HAPPY BIRTHDAY TO ME」と書き出した森川。俳優・野村周平とバースデーケーキを囲む2ショットをアップした。「周平さんとはドラマ『35歳の高校生』ぶりなのでなんと13年ぶり」と回想。「あの頃は学生役だったけど、大人になりましたね」とつづった。「でも話してるとお互いまだまだガキな部分も見えてきます。笑」とコメント「二